Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Майдані активіста "Відсічі" затримали за листівки про Зеленського

"Правопорушника попередили, що такі дії є протиправними, а відтак запросили проїхати в територіальний відділ поліції для складання адміністративних матеріалів"
У центрі Києва поліцейські затримали активіста "Відсічі" за проведення незаконної передвиборчої агітації.
На Майдані активіста "Відсічі" затримали за листівки про Зеленського Фото:Укрінформ

Поліція Києва повідомила, що вранці столичні поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомий на Майдані Незалежності проводить незаконну агітацію. Про це інформує "Українська правда".

"Правопорушника попередили, що такі дії є протиправними, а відтак запросили проїхати в територіальний відділ поліції для складання адміністративних матеріалів. Утім чоловік відмовився і вчинив непокору правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

У результаті чоловіка, 1987 р.н., доставили до відділу поліції, де склали адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що адміністративні матеріали будуть направлені до Шевченківського районного суду для прийняття рішення.

У поліції нагадали, що передвиборча агітація забороняється до оголошення ЦВК результатів голосування у першому турі виборів президента України.

Разом з тим, рух "Відсіч" повідомив на своїй сторінці в Facebook, що затриманим є його активіст Леонід Овчаренко. Там також стверджують, що листівка не порушує виборчого законодавства.

"Щойно на Майдані Незалежності поліція затримала активіста руху Відсіч Leo Ovcharenko, який стояв біля нашого намету і встиг роздати одну листівку з фактажем про Зеленського. Ніяких закликів голосувати "за" чи "проти" листівка не містить – отже не порушує виборчого законодавства", - вважають у русі.

"Нашого активіста запакували в автівку та доправили у відділок №4 на Прорізній, 12б. Однак, коли ми почали дзвонити у відділок – там відповіли, що не затримували нашого активіста і його там немає. В той же час Леонід веде трансляцію з цього відділку. Виглядає, що поліція серед білого дня викрала людину, щоб врятувати репутацію Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, Овчаренка відпустили з відділку поліції.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що кандидат в президенти Володимир Зеленський не вибачився перед людьми з синдромом Дауна, людьми з особливими потребами, з іншою сексуальною орієнтацією та за інші нетолерантні висловлювання.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2019 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.