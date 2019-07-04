На Майдані активіста "Відсічі" затримали за листівки про Зеленського

"Правопорушника попередили, що такі дії є протиправними, а відтак запросили проїхати в територіальний відділ поліції для складання адміністративних матеріалів"

У центрі Києва поліцейські затримали активіста "Відсічі" за проведення незаконної передвиборчої агітації.

Поліція Києва повідомила, що вранці столичні поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомий на Майдані Незалежності проводить незаконну агітацію. Про це інформує "Українська правда".

"Правопорушника попередили, що такі дії є протиправними, а відтак запросили проїхати в територіальний відділ поліції для складання адміністративних матеріалів. Утім чоловік відмовився і вчинив непокору правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

У результаті чоловіка, 1987 р.н., доставили до відділу поліції, де склали адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що адміністративні матеріали будуть направлені до Шевченківського районного суду для прийняття рішення.

У поліції нагадали, що передвиборча агітація забороняється до оголошення ЦВК результатів голосування у першому турі виборів президента України.

Разом з тим, рух "Відсіч" повідомив на своїй сторінці в Facebook, що затриманим є його активіст Леонід Овчаренко. Там також стверджують, що листівка не порушує виборчого законодавства.

"Щойно на Майдані Незалежності поліція затримала активіста руху Відсіч Leo Ovcharenko, який стояв біля нашого намету і встиг роздати одну листівку з фактажем про Зеленського. Ніяких закликів голосувати "за" чи "проти" листівка не містить – отже не порушує виборчого законодавства", - вважають у русі.

"Нашого активіста запакували в автівку та доправили у відділок №4 на Прорізній, 12б. Однак, коли ми почали дзвонити у відділок – там відповіли, що не затримували нашого активіста і його там немає. В той же час Леонід веде трансляцію з цього відділку. Виглядає, що поліція серед білого дня викрала людину, щоб врятувати репутацію Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, Овчаренка відпустили з відділку поліції.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що кандидат в президенти Володимир Зеленський не вибачився перед людьми з синдромом Дауна, людьми з особливими потребами, з іншою сексуальною орієнтацією та за інші нетолерантні висловлювання.