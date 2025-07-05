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На Майорці через хибну сигналізацію постраждали майже 20 людей

05 липня 2025, 18:42
На Майорці через хибну сигналізацію постраждали майже 20 людей
Люди лізли на крила літака та стрибали на землю.

В іспанському аеропорту Пальми через пожежу літака авіакомпанії Ryanair постраждали 18 людей, з них шестеро - госпіталізовали.

Про це повідомляє місцева газета Majorca Daily Bulletin.

Шістьох пасажирів доставили до лікарень у Пальмі після пожежі на літаку Ryanair, який чекав на зліт.

Пожежа сталася невдовзі опівночі. 

На борт одразу прибули бригади екстреної допомоги, попрі те, що більшість пасажирів евакуювались з літака, інші запанікували. 

Також пасажири залізли на крила літака і стрибали на землю.

Відомо, що парамедики надали допомогу загалом 18 людям, шістьох із яких довелося доставити до лікарні. Проте їхні травми були незначними.

Пізніше стало відомо, що сигналізація спрацювала помилково.

Нагадаємо, що на початку червня в Індії розбився пасажирський літак, що прямував до Лондона.

 

ІспаніялітакRyanAir

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