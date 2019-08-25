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На Майорці внаслідок зіткнення вертольоту з літаком загинули п'ять людей

Серед загиблих був один неповнолітній
На Майорці зіткнулися вертоліт і невеликий літак, внаслідок чого щонайменше п'ять людей загинули.
На Майорці внаслідок зіткнення вертольоту з літаком загинули п Фото: twitter.com/AP

Інцидент стався в муніципалітеті Інка, повідомляє АР.

Серед загиблих був один неповнолітній.

Нагадаємо, що в американському місті Даллас у штаті Техас під час зльоту розбився двомоторний літак з десятьма людьми на борту.

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25 08 2019 18:58
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