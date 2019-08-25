ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа Майорці зіткнулися вертоліт і невеликий літак, внаслідок чого щонайменше п'ять людей загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Майорці внаслідок зіткнення вертольоту з літаком загинули п'ять людей
Серед загиблих був один неповнолітній
Фото: twitter.com/AP
Інцидент стався в муніципалітеті Інка, повідомляє АР.
Серед загиблих був один неповнолітній.
Нагадаємо, що в американському місті Даллас у штаті Техас під час зльоту розбився двомоторний літак з десятьма людьми на борту.
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