CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському місті Даллас у штаті Техас під час зльоту розбився двомоторний літак з десятьма людьми на борту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Техасі внаслідок аварії легкомоторного літака загинули десять людей
Літак Beechcraft BE-350 King Air повинен був вилетіти в місто Сент-Пітерсбург в штаті Флорида
Фото:АР
Згідно з інформацією, літак Beechcraft BE-350 King Air повинен був вилетіти в місто Сент-Пітерсбург в штаті Флорида, але не зміг набрати висоту при зльоті і впав, врізавшись в один з ангарів біля злітної смуги, повідомляє Associated Press.
Унаслідок інциденту загинули двоє пілотів і вісім пасажирів літака.
Нагадаємо, що двоє людей загинули внаслідок катастрофи малого пасажирського літака в американському штаті Північна Кароліна.
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