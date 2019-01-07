У Техасі внаслідок аварії легкомоторного літака загинули десять людей Літак Beechcraft BE-350 King Air повинен був вилетіти в місто Сент-Пітерсбург в штаті Флорида

В американському місті Даллас у штаті Техас під час зльоту розбився двомоторний літак з десятьма людьми на борту.

Фото:АР

Згідно з інформацією, літак Beechcraft BE-350 King Air повинен був вилетіти в місто Сент-Пітерсбург в штаті Флорида, але не зміг набрати висоту при зльоті і впав, врізавшись в один з ангарів біля злітної смуги, повідомляє Associated Press. Унаслідок інциденту загинули двоє пілотів і вісім пасажирів літака. Нагадаємо, що двоє людей загинули внаслідок катастрофи малого пасажирського літака в американському штаті Північна Кароліна.

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