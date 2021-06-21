На місцевих виборах у Франції партія Макрона зазнала серйозної поразки
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.
Партія Макрона сподівалася набрати 15% голосів, можливо, навіть більше в деяких регіонах, як прогнозували деякі оптимістичні опитування. Однак президентська партія переконала лише близько 10-11% виборців.
За загальною кількістю голосів на виборах лідирують французькі праві - партія "Республіканці" і їх союзники, набираючи 27-29% голосів. Ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен отримує близько 19% - менше, ніж прогнозували соціологи в передвиборних оцінках. Це менше і результату ультраправих на попередніх регіональних виборах 2015 року, коли в першому турі вони набрали 27,7% голосів.
Соціалісти набирають 16,5 - 17,5%. Результат "зелених" з партії "Європа - Екологія - Зелені" - близько 12 - 13% голосів виборців. Результат вкрай лівої "Непокірної Франції" - близько 4%.
Вибори відбулися за рекордної явки виборців – на дільниці прийшли менше 35% громадян, що мають право голосу.
Регіональні вибори, другий тур голосування на яких відбудеться 27 червня, демонструють настрої перед президентськими виборами наступного року.
Нагадаємо, що під час одного з мітингів французьких лівих, було обсипано мукою лідера "Лівої партії" Жан-Люка Меланшона.
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