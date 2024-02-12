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На місці падіння уламків "Шахеда" у Молдові знайшли 50 кг вибухівки

12 лютого 2024, 15:07
На місці падіння уламків
Джерело: ukr.net
Сапери виявили бойову частину безпілотника.

Під час обстеження місця падіння уламків безпілотника Shahed, які упали у Вулканештському районі Молдови, сапери виявили бойову частину дрона, що містить близько 50 кг вибухової речовини. 

Про це повідомили у генерального інспектораті поліції Молдови, пише видання Newsmaker.

Як пише видання, уламки знайшли в районі села Етулія Вулканештського району, на місці події до фрагментів "Шахеда" обмежили доступ. Під час огляду "Шахеда" вибухотехніки виявили бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки.

Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. 

Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину.

Нагадаємо, що 11 лютого, в районі молдовсько-українського кордону виявили фрагменти безпілотника типу "Шахед".

Молдовашахедивійна в Україніросія окупантиуламки

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