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На МКС відправили новий екіпаж

Екіпаж "Іркутов" (позивний командира корабля "Союз МС-16") проведе в космосі 196 діб і повернеться на Землю восени 2020 року
Корабель Союз МС-16 з трьома членами екіпажу вирушив з космодрому Байконур до міжнародної космічної станції (МКС).
На МКС відправили новий екіпаж Фото: Firefly Aerospace

Про це повідомляє КазТАГ, пише "Укрінформ".

"З космодрому Байконур о 14:05 за часом Нур-Султана (11:05 за Києвом - ред.) стартував пілотований корабель "Союз МС-16" з екіпажем на міжнародну космічну станцію (МКС)", - йдеться в повідомленні.

Корабель "Союз" доставить на МКС за шестигодинною чотиривитковою схемою міжнародний екіпаж у складі росіян Анатолія Іванішина, Івана Вагнера і американця Крістофера Кессіді.

Екіпаж "Іркутов" (позивний командира корабля "Союз МС-16") проведе в космосі 196 діб і повернеться на Землю восени 2020 року.

Стиковка корабля "Союз МС-16" з МКС намічена на 9 квітня о 20:20 (+- 3 хвилини) за часом Нур-Султана - 17:20 за київським часом.

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09 04 2020 13:52
ТЕГИ: МКС, космос
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