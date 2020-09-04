На МКС відправили новий екіпаж
Про це повідомляє КазТАГ, пише "Укрінформ".
"З космодрому Байконур о 14:05 за часом Нур-Султана (11:05 за Києвом - ред.) стартував пілотований корабель "Союз МС-16" з екіпажем на міжнародну космічну станцію (МКС)", - йдеться в повідомленні.
Корабель "Союз" доставить на МКС за шестигодинною чотиривитковою схемою міжнародний екіпаж у складі росіян Анатолія Іванішина, Івана Вагнера і американця Крістофера Кессіді.
Екіпаж "Іркутов" (позивний командира корабля "Союз МС-16") проведе в космосі 196 діб і повернеться на Землю восени 2020 року.
Стиковка корабля "Союз МС-16" з МКС намічена на 9 квітня о 20:20 (+- 3 хвилини) за часом Нур-Султана - 17:20 за київським часом.
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