Monobank "відбиває" триденну кібератаку

Свою допомогу запропонували українські спецслужби.

Спецслужби запропонували допомогу Monobank у відбитті масштабної DDoS-атаки, яка триває вже третій день.

Про це співзасновник банку Олег Гороховський написав в Тelegram-каналі.

"Вже 5,5 мільярда запитів! Стоїмо", - заявив Гороховський.

Він додав, що до кейсу також підключилися співробітники Amazon Web Services.

"Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - сказав співзасновник банку.

Нагадаємо, що на початку року Monobank заявив про наймасштабнішу DDoS-атаку.