CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМексиканська нафтокомпанія Pemex підтвердила аварію на своїй нафтовій платформі Ku-Alfa в Мексиканській затоці. Постраждали п'ятеро людей. Їх госпіталізували з опіками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На нафтовій платформі в Мексиканській затоці стався вибух, є постраждалі
У центрі розподілу газу і нафти стався спочатку вибух, а потім - пожежа
Фото: Фокус
Як передає "Укрінформ", про це повідомили в компанії.
"Наразі зареєстровано п'ять чоловік, які отримали опіки ... На щастя, про смертельні випадки в результаті цього інциденту не повідомляється", - йдеться в повідомленні компанії в Twitter.
За інформацією ЗМІ, в центрі розподілу газу і нафти стався спочатку вибух, а потім - пожежа.
Ku-Alpha знаходиться на одному з найбільших мексиканських родовищ Ku Maloob Zaap, на якому видобувають близько 640 тис. барелів нафти на добу.
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23 08 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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