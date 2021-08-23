На нафтовій платформі в Мексиканській затоці стався вибух, є постраждалі

У центрі розподілу газу і нафти стався спочатку вибух, а потім - пожежа

Мексиканська нафтокомпанія Pemex підтвердила аварію на своїй нафтовій платформі Ku-Alfa в Мексиканській затоці. Постраждали п'ятеро людей. Їх госпіталізували з опіками.

Як передає "Укрінформ", про це повідомили в компанії.

"Наразі зареєстровано п'ять чоловік, які отримали опіки ... На щастя, про смертельні випадки в результаті цього інциденту не повідомляється", - йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

За інформацією ЗМІ, в центрі розподілу газу і нафти стався спочатку вибух, а потім - пожежа.

Ku-Alpha знаходиться на одному з найбільших мексиканських родовищ Ku Maloob Zaap, на якому видобувають близько 640 тис. барелів нафти на добу.

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