Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На нараді в ОП Зеленському представили план зниження тарифів на газ

Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку
Президент Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання щодо тарифів на газ для населення.
На нараді в ОП Зеленському представили план зниження тарифів на газ Фото: gettyimages.com

Про це йшлося на енергетичній нараді за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра соціальної політики Марини Лазебної, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступників, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - заявив Зеленський.

На нараді було повідомлено, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Глава Міненерго Юрій Вітренко представив попередній план суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з погляду споживача.

В ОП наголосили, що рішення, які обговорювалися на нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.

Нагадаємо, що у кількох областях України відбуваються акції протесту проти підвищення комунальних тарифів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2021 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.