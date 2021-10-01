У кількох областях України відбуваються акції протесту проти підвищення комунальних тарифів

На акції протесту вийшли у Харкові, Миколаєві, Полтаві та Кривому Розі

Одразу в кількох областях України відбуваються мітинги проти підвищення комунальних тарифів.

Як повідомляє видання Depo.Харків, на Харківщині близько 50 людей перекрили дорогу в смт Високий Харківського району, повідомляє "Громадське".

Учасники мітингу постійно крокують пішохідним переходом та раз на 15 хвилин пропускають машини. Водночас спецтранспорт пропускають безперешкодно.

Акція протесту відбувається біля посту правоохоронців, на місці за громадським порядком слідкують 15 працівників поліції.

Пізніше учасники акції також вийшли з плакатами під будівлю міської ради.

Фото: dozor.com.uа

У Миколаєві біля входу в будівлю міської ради зібралося понад 100 місцевих жителів, повідомляє видання "Новости N". Протестувальники вимагають від влади не підвищувати ціни на комунальні послуги. Від міськради мітингувальники рушили до Інгульського мосту, щоб перекрити рух. Там правоохоронці розігнали демонстрантів.

У Кривому Розі місцеві жителі під будівлею міськради вимагали від влади зберегти тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

У Полтаві акція протесту відбувалась на вул. Київське Шосе, через що правоохоронці частково обмежили рух трасою Київ-Харків в межах міста.

Як повідомляє видання "Полтавщина", місцеві жителі перекрили дорогу, крокуючи пішохідним переходом. У суботу, 9 січня, акція протесту також відбувалась на площі перед Полтавською ОДА та поблизу міськради Полтави.

Фото: Інтернет-видання "Полтавщина"

Чому протестують українці?

На засіданні уряду 28 грудня 2020 року Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема скасували пільгову ціну у 90 копійок за КВт/год за перші 100 кВт/год.

Так, якщо ви за місяць використовуєте в середньому 80 КВт/год, то для вас ціна зросте майже вдвічі. Якщо ж ви перевищуєте квоту у 100 КВт/год, ваша платіжка збільшиться на 78 гривень. Після 100 КВт/год різниці у ціні вже не буде.

Варто зазначити, що це підвищення тарифу на електроенергію є першим за три роки з часу дії положення про "Покладення спеціальних обов'язків" (ПСО).

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що таке продовження ПСО є тимчасовим, а Міненерго разом із НКРЕКП напрацьовують новий варіант цього механізму.