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Тарифи на розподіл газу зросли до 80%

При розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу була врахована необхідність компенсації недоотриманої тарифної виручки облгазів за 2015-2019 роки
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифів на розподіл газу з 1 січня 2021 року: в середньому ціни зростуть на 80%.
Тарифи на розподіл газу зросли до 80% Фото: afp.com

Як повідомляє Укрінформ, таке рішення було ухвалене на засіданні регулятора у грудні 2020 року.

Зокрема, тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без ПДВ), "Київгазу" - з 0,28 грн до 0,32 грн, "Одесагазу" - з 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагазу" - з 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгазу" - з 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганськгазу" - з 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Як пояснии у НКРЕКП, при розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу була врахована необхідність компенсації недоотриманої тарифної виручки облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсація витрат, пов'язаних з різницею в цінах при закупівлі в 2015-2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

Нагадаємо, що прем'єр України доручив голові Міненерго з АМКУ перевірити ціни на газ для населення

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02 01 2021 14:06
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