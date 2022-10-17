На наступний рік уряд планує витратити 49,2 мільйони гривень на телеканал "Рада"

Згідно з проектом кошторису Парламенту у 2023-ому році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн.

Про це повідомляє Telrgram-канал "Железный нардеп".

"Згідно з проектом кошторису Парламенту на наступний рік, у 2023-ому році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн.", - йдеться в роавідомленні.

"Рада" — загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України, комітетів, комісій, народних депутатів України, депутатських фракцій та груп, та органів місцевого самоврядування, після переформатування діяльності проводить аналітичні та авторські передачі. Статутом каналу наголошено, що канал здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку.