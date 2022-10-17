НОВИНИЗгідно з проектом кошторису Парламенту у 2023-ому році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На наступний рік уряд планує витратити 49,2 мільйони гривень на телеканал "Рада"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Telrgram-канал "Железный нардеп".
"Згідно з проектом кошторису Парламенту на наступний рік, у 2023-ому році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн.", - йдеться в роавідомленні.
"Рада" — загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України, комітетів, комісій, народних депутатів України, депутатських фракцій та груп, та органів місцевого самоврядування, після переформатування діяльності проводить аналітичні та авторські передачі. Статутом каналу наголошено, що канал здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку.
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17 10 2022 12:08 МЕДІА
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