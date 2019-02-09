На Одещині майже 40 людей отруїлися шаурмою, поліція порушила справу

В Овідіопольського району Одеської області 37 людей отруїлися шаурмою, яку придбали в одному з торгових павільйонів.

Інцидент стався в селищі міського типу Авангард, повідомляє "Громадське".

За цим фактом правоохоронці порушили справу за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

У поліції спочатку повідомили про 21 постраждалого, але згодом на спеціально зібраній комісії в Одеській облдержадміністрації стало відомо, що отруїлися щонайменше 37 людей, з них 9 дітей, передає "Укрінформ".

"Отруєння неякісними продуктами сталося 1 вересня, за допомогою до медиків звернулись 37 осіб. Як з'ясувалось, усі постраждалі споживали шаурму, придбану в павільйоні на Торговій вулиці. Перевірити цей об'єкт громадського харчування інспекторам вдалося лише після залучення поліції", - розповіла представник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

За її словами, інспектори виявили в павільйоні численні порушення санітарно-гігієнічних вимог.

"Власника павільйону Григоряна притягуємо до відповідальності", - додала вона.

Степанова розповіла, що частину потерпілих після надання допомоги виписали з лікарні, станом на 2 вересня, в лікарні залишаються 18 людей, зокрема 4 дитини.

Нагадаємо, що на борту танкера у Чорному морі через отруєння померли двоє українців.