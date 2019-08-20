На борту танкера у Чорному морі через отруєння померли двоє українців, - Росморрічфлот

"У ніч на вівторок в Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ надійшло повідомлення від капітана судна "Магус" (прапор Панами) про те, що на борту знаходяться дві людини з ознаками отруєння метиловим спиртом"

На борту танкера "Магус" у Чорному морі померли двоє українців через отруєння метиловим спиртом.

"У ніч на вівторок в Морський рятувально-координаційний центр Новоросійськ надійшло повідомлення від капітана судна "Магус" (прапор Панами) про те, що на борту знаходяться дві людини з ознаками отруєння метиловим спиртом. Один з них загинув, інший в комі. Для доставлення потерпілого на берег був направлений рятувальний буксир "Зухвалий", проте під час транспортування чоловік помер", - сказав співробітник пресслужби Росморрічфлоту, інформує "Громадське".

Він також уточнив, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

Танкер знаходиться у Чорному морі в районі порту Тамань. Команда судна - 35 людей.

Нагадаємо, що 25 липня СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.

За даними СБУ, російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направилися в аеропорт Кишинева, звідки вилетіли у Москву.