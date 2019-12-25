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На Одещині суд виніс вирок підліткам, які катували 11-річного хлопчика

«Одного поміщено під домашній арешт, іншого — в СІЗО»
Кілійський районний суд Одеської області 24 грудня обрав запобіжний захід двом підліткам, які катували і змусили роздягнутися 11-річного хлопчика.
На Одещині суд виніс вирок підліткам, які катували 11-річного хлопчика Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє «УНІАН» з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області, зазаначає "Громадське".

«Одного поміщено під домашній арешт, іншого — в СІЗО», — зазначили в поліції.

Представник прокуратури уточнив, що в слідчий ізолятор суд відправив підлітка на 2 місяці, який вже є фігурантом двох кримінальних проваджень, відкритих за фактами крадіжки й пограбування.

Зазначається, що обидва хлопці — учні професійного ліцею — в орендованій квартирі в присутності інших неповнолітніх побили хлопчика і під загрозою застосування фізичного насильства змусили його повністю роздягтися. 

Відтак, як повідомляється, вони зробили відеозапис знущань і поширили його у соціальних мережах. Після цього дитина відмовилася відвідувати школу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчі здійснюють за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що Польща може залишити Європейський союз через плани правлячих націоналістів провести судову реформу, яка дозволить звільняти суддів, якщо вони будуть сумніватися в законності реформ Кабміну.

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25 12 2019 15:30
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