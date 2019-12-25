На Одещині суд виніс вирок підліткам, які катували 11-річного хлопчика

«Одного поміщено під домашній арешт, іншого — в СІЗО»

Кілійський районний суд Одеської області 24 грудня обрав запобіжний захід двом підліткам, які катували і змусили роздягнутися 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє «УНІАН» з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області, зазаначає "Громадське".

«Одного поміщено під домашній арешт, іншого — в СІЗО», — зазначили в поліції.

Представник прокуратури уточнив, що в слідчий ізолятор суд відправив підлітка на 2 місяці, який вже є фігурантом двох кримінальних проваджень, відкритих за фактами крадіжки й пограбування.

Зазначається, що обидва хлопці — учні професійного ліцею — в орендованій квартирі в присутності інших неповнолітніх побили хлопчика і під загрозою застосування фізичного насильства змусили його повністю роздягтися.

Відтак, як повідомляється, вони зробили відеозапис знущань і поширили його у соціальних мережах. Після цього дитина відмовилася відвідувати школу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні слідчі здійснюють за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

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