Судова реформа може призвести до виходу Польщі з ЄС - Верховний суд

Відповідно до законопроєкту, який зараз знаходиться на розгляді парламенту і був поданий правлячою партією "Право і справедливість" (PiS), судді можуть бути покарані за участь у "політичній діяльності"

"Суперечності між польським законодавством і законодавством ЄС ... цілком ймовірно, приведуть до втручання інститутів ЄС щодо порушення договорів ЄС і в більш довгостроковій перспективі до необхідності покинути Європейський Союз", - йдеться в заяві.

Польща може залишити Європейський союз через плани правлячих націоналістів провести судову реформу, яка дозволить звільняти суддів, якщо вони будуть сумніватися в законності реформ Кабміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві голови Верховного суду Польщі.

Відповідно до законопроєкту, який зараз знаходиться на розгляді парламенту і був поданий правлячою партією "Право і справедливість" (PiS), судді можуть бути покарані за участь у "політичній діяльності".

Будь-який суддя, що ставить під сумнів законність суддів, призначених Національною судовою радою, що обирається парламентом на чолі з PiS, може бути оштрафований і в деяких випадках звільнений.

"Суперечності між польським законодавством і законодавством ЄС ... цілком ймовірно, приведуть до втручання інститутів ЄС щодо порушення договорів ЄС і в більш довгостроковій перспективі до необхідності покинути Європейський Союз", - йдеться в заяві.

Суд заявив, що плани уряду можуть суперечити європейському законодавству і погіршать існуючу напруженість у відносинах між Брюсселем і польським урядом.

У заяві Верховного суду також сказано, що пропонований законопроєкт призначений для того, щоб президент Анджей Дуда, якого підтримує PiS, міг вибрати нового главу суду до президентських виборів, які повинні відбутися в травні.

Нинішня глава Верховного суду Малгожата Герсдорф повинна піти у відставку у квітні. Вона була призначена до приходу до влади PiS і відкрито критикувала реформи партії.

Польща вступила в ЄС в 2004 році, і громадська підтримка членства залишається високою, попри конфлікти між Брюсселем і PiS. Польща є найбільшим бенефіціаром фондів ЄС для фермерів і інфраструктурних проєктів.

У ЄС немає механізму для виключення країн-членів. Поки тільки Велика Британія добровільно вирішила залишити блок після референдуму в 2016 році.

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