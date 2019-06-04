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На Одещині відкрили провадження за пости в соцмережах про зміну кордону

Під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльніст
На Одещині співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили антиукраїнського інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора.
На Одещині відкрили провадження за пости в соцмережах про зміну кордону Фото:Facebook

"Оперативники встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України. Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР". Публікації агітатор отримував з російських пропагандистських Інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань", - повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомляє про припинення діяльності "керованого з Росії екстремістського об'єднання", метою якого заявлена ​​дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.

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06 04 2019 14:30
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