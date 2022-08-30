НОВИНИМорський торговельний порт "Южний", розташований на сході Одеської області, відновив обробку вантажів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині відновив роботу ще один морський порт
Джерело: facebook.com/seaportYuzhny
Про це повідомляє на Facebook порту "Южний".
Зазначається, що перше з початку російського вторгнення судно прибуло під завантаження соняшникового шроту. 29 серпня Fulmar s був пришвартований. Судно зайшло в рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна і продовольства з українських портів.
"Ця важлива для країни і підприємства подія допомагає бачити позитивні перспективи щодо відновлення вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні держпідприємства.
На балкер Fulmar s буде завантажено 9500 тонн шроту. Торговий порт "Южний" тепер також перевалює вантажі українських експортерів для виконання умов "зернової угоди".
Раніше повідомлялось, що показник експорту зерна впав в два рази.
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30 08 2022 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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