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На Одещині відновив роботу ще один морський порт

Морський торговельний порт "Южний", розташований на сході Одеської області, відновив обробку вантажів.
На Одещині відновив роботу ще один морський порт Джерело: facebook.com/seaportYuzhny

Про це повідомляє на Facebook порту "Южний".

Зазначається, що перше з початку російського вторгнення судно прибуло під завантаження соняшникового шроту. 29 серпня Fulmar s був пришвартований. Судно зайшло в рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна і продовольства з українських портів.

"Ця важлива для країни і підприємства подія допомагає бачити позитивні перспективи щодо відновлення вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні держпідприємства.

На балкер Fulmar s буде завантажено 9500 тонн шроту. Торговий порт "Южний" тепер також перевалює вантажі українських експортерів для виконання умов "зернової угоди".

Раніше повідомлялось, що показник експорту зерна впав в два рази.

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30 08 2022 13:55
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