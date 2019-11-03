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На одеській трасі під Києвом патрульні з гонитвою затримали п'яного водія

Щоб зупинити порушника, поліцейський вистрілив по колесах
На одеській трасі в Київській області патрульні затримали водія ВАЗ, який, перебуваючи в нетверезому стані за кермом, став причиною двох аварій.
На одеській трасі під Києвом патрульні з гонитвою затримали п Фото:Патрульна поліція Білої Церкви

"Учора близько 16:00 екіпаж патрульних отримав повідомлення про порушення ПДР водієм ВАЗ-2112 на 106 км автодороги Київ - Одеса. Через кілька хвилин на КП Біла Церква поліцейські зупинили цей автомобіль. За кермом легковика перебував 60-річний чоловік. Інспектори повідомили водієві причину зупинки, який надав для перевірки відповідні документи. Під час спілкування в останнього виявили характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Порушникові запропонували пройти огляд. Але замість цього водій різко рушив з місця в напрямку столиці", - повідомляє  прес-служба поліції міста Біла Церква у Facebook.


Фото:Патрульна поліція 

Патрульні почали наздоганяти цей автомобіль, увімкнувши проблискові маячки і звукову сирену, періодично подаючи голосові команди зупинитися.


Фото:Патрульна поліція 

У селі Віта-Поштова правопорушник скоїв зіткнення з FORD Transit. Не реагуючи на вимоги поліцейських, водій продовжив рух у напрямку столиці.

Правоохоронцям, щоб зупинити порушника, довелося вистрілити по колесах.

"Інспектор зробив один постріл у ліве заднє колесо ВАЗ, пошкодивши його. Згодом водій, проїхавши близько 200 м, зупинився і його затримали. У результаті переслідування і затримання правопорушника постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Рівненській області п'яний поліцейський збив двох 13-річних хлопчиків.

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11 03 2019 13:20
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