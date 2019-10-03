Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Рівненській області п'яний дільничний збив двох 13-річних хлопчиків на тротуарі

У одного з підлітків діагностували забій ноги
У Рівненській області п'яний поліцейський збив двох 13-річних хлопчиків.
У Рівненській області п Фото: з вільних джерел

ДТП сталася в суботу, 9 березня, в смт Рокитне,  повідомляє "УНІАН" з посиланням на Нацполіцію Рівненської області. "24-річний дільничний офіцер поліції, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар", - йдеться в повідомленні.

Підлітки серйозних травм не отримали. У одного з них діагностували забій ноги.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, прилад Драгер показав 2,64 проміле (допустима норма - 0,2 проміле). У відомстві пообіцяли звільнити його з органів Національної поліції.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Також, у Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий Державного бюро розслідувань, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2019 17:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.