У Рівненській області п'яний дільничний збив двох 13-річних хлопчиків на тротуарі
ДТП сталася в суботу, 9 березня, в смт Рокитне, повідомляє "УНІАН" з посиланням на Нацполіцію Рівненської області. "24-річний дільничний офіцер поліції, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар", - йдеться в повідомленні.
Підлітки серйозних травм не отримали. У одного з них діагностували забій ноги.
Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, прилад Драгер показав 2,64 проміле (допустима норма - 0,2 проміле). У відомстві пообіцяли звільнити його з органів Національної поліції.
За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Також, у Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий Державного бюро розслідувань, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.
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