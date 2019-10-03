У Рівненській області п'яний дільничний збив двох 13-річних хлопчиків на тротуарі

У одного з підлітків діагностували забій ноги

У Рівненській області п'яний поліцейський збив двох 13-річних хлопчиків.

ДТП сталася в суботу, 9 березня, в смт Рокитне, повідомляє "УНІАН" з посиланням на Нацполіцію Рівненської області. "24-річний дільничний офіцер поліції, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на тротуар", - йдеться в повідомленні.

Підлітки серйозних травм не отримали. У одного з них діагностували забій ноги.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, прилад Драгер показав 2,64 проміле (допустима норма - 0,2 проміле). У відомстві пообіцяли звільнити його з органів Національної поліції.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Також, у Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий Державного бюро розслідувань, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.