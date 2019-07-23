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На одній з дільниць у Закарпатській області голосування визнали недійсним

У громадянській мережі Опора повідомили, що 61 виборець, який змінив місце голосування без зміни виборчої адреси і мав право голосувати тільки за партійні списки, отримав бюлетень для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Всього в день виборів бюлетені отримали 250 осіб
На виборчій дільниці № 210489 у селищі Солотвино Тячівського району в мажоритарному окрузі №72 у Закарпатській області результати голосування визнані недійсними.
На одній з дільниць у Закарпатській області голосування визнали недійсним Фото: з вільних джерел

Голосування визнано недійсним на підставі п. 1 частини 1 ст. 92 закону "Про вибори народних депутатів України". Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

У громадянській мережі Опора повідомили, що 61 виборець, який змінив місце голосування без зміни виборчої адреси і мав право голосувати тільки за партійні списки, отримав бюлетень для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Всього в день виборів бюлетені отримали 250 осіб.

За словами члена ОВК Івана Деяка, члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування в одномандатному окрузi на своїй дільниці недійсним і склали відповідний акт.

Нагадаємо, що троє кандидатів до Верховної ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.

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