На одній з дільниць у Закарпатській області голосування визнали недійсним
Голосування визнано недійсним на підставі п. 1 частини 1 ст. 92 закону "Про вибори народних депутатів України". Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
У громадянській мережі Опора повідомили, що 61 виборець, який змінив місце голосування без зміни виборчої адреси і мав право голосувати тільки за партійні списки, отримав бюлетень для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Всього в день виборів бюлетені отримали 250 осіб.
За словами члена ОВК Івана Деяка, члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування в одномандатному окрузi на своїй дільниці недійсним і склали відповідний акт.
Нагадаємо, що троє кандидатів до Верховної ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн