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На Закарпатті програють усі підтримувані Угорщиною кандидати

Три угорських кандидати - Василь Брензович, Йосип Борто та Міклош Товт – балотувалися як самовисуванці у парламент за мажоритарними округами, використовуючи як українську, так і угорську версію гасла "Nekünk Kárpátalja az első". Українською ця фраза перекладається як "Для нас головне - Закарпаття"
Троє кандидатів до Верховної ради, які балотувалися у мажоритарних округах на Закарпатті і мали підтримку з боку угорської влади, програють вибори.
На Закарпатті програють усі підтримувані Угорщиною кандидати Фото: Bielik István - Origo

Брензович, який у минулому скликанні був депутатом від БПП, програє на окрузі №73. За підрахунком 55,65% протоколів, він має вдвічі менше голосів за свого конкурента Владіслава Поляка.

Брензович очолює Товариство угорської культури Закарпаття, за тиждень до виборів він зустрічався в Будапешті з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

На окрузі №69 Товт посідає третє місце (14,22% голосів), там опрацьовано вже 72,18% протоколів. Борто на окрузі №68 йде лише четвертим з результатом 15,90% голосів, ЦВК опрацювала майже половину протоколів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Нагадаємо, що минулого тижня Київ офіційно заявив, що стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їхніми публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів.

Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Натомість, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вважає цілком природньою участь іноземних політиків в агітації і не розуміє, чому Україна так негативно реагує на візити угорських посадовців на Закарпаття.

Раніше, МЗС звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки України з проханням відкрити провадження через ілюстрацію в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття. На першій шпальті газети зобразили карту, де низку територій України приписали до Угорщини.

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