Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Угорщині не вважають проблемою агітацію угорців на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає цілком природньою участь іноземних політиків в агітації і не розуміє, чому Україна так негативно реагує на візити угорських посадовців на Закарпаття
Він додав, що Угорщина також не буде проти, якщо українські політики будуть відкрито агітувати за когось в Угорщині.
В Угорщині не вважають проблемою агітацію угорців на Закарпатті Фото: afp.com

"Знаєте, якщо будь-який лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітись із своєю меншиною на нашій території, ми будемо раді. Жодних нарікань", — сказав міністр Сіярто в інтерв’ю "Голосу Америки"

"Ми вважаємо це природнім. Серби не мають жодних проблем з тим, що я відвідую Сербію протягом передвиборчої кампанії і бачусь там з угорською спільнотою. Жодних проблем. Румунія не має жодних проблем, Словаччина не має проблем", — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, Міністерство України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки України з проханням відкрити провадження через ілюстрацію в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття. На першій шпальті газети зобразили карту, де низку територій України приписали до Угорщини.

Читайте також: Кабмін ввів спецмита на ввіз в Україну російського дизпалива і скрапленого газу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.