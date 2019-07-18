В Угорщині не вважають проблемою агітацію угорців на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає цілком природньою участь іноземних політиків в агітації і не розуміє, чому Україна так негативно реагує на візити угорських посадовців на Закарпаття

Він додав, що Угорщина також не буде проти, якщо українські політики будуть відкрито агітувати за когось в Угорщині.

"Знаєте, якщо будь-який лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітись із своєю меншиною на нашій території, ми будемо раді. Жодних нарікань", — сказав міністр Сіярто в інтерв’ю "Голосу Америки"

"Ми вважаємо це природнім. Серби не мають жодних проблем з тим, що я відвідую Сербію протягом передвиборчої кампанії і бачусь там з угорською спільнотою. Жодних проблем. Румунія не має жодних проблем, Словаччина не має проблем", — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, Міністерство України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки України з проханням відкрити провадження через ілюстрацію в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття. На першій шпальті газети зобразили карту, де низку територій України приписали до Угорщини.

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