Кабмін ввів спецмита на ввіз в Україну російського дизпалива і скрапленого газу

17 липня Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу

Підкреслюється, що спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.

"Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня", - повідомив у Facebook представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус, йдеться в "Економічна правда".

"Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.

Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах.

Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо", - написав Герус.

За його словами, український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

Нагадаємо, "Укртранснафта" і Кременчуцький нафтопереробний завод вживають заходів на тлі ситуації з експортом нафти з Російської Федерації та Білорусі.

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