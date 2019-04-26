В Україні вживають заходів для уникнення дефіциту пального

"Укртранснафта" і Кременчуцький нафтопереробний завод вживають заходів на тлі ситуації з експортом нафти з Російської Федерації та Білорусі.

"Укртранснафта" і "Укртатнафта", якій належить Кременчуцький НПЗ, вживають екстрених заходів зі збереження стабільності на паливному ринку України на фоні обмежень Російською Федерацією експорту нафти в Україну, а також аварійної зупинки Мозирського НПЗ через надходження на територію Білорусі неякісної російської нафти, йдеться в офіційному прес-релізі УТН, інформує "Економічна правда".

У повідомленні не уточнюється, про які саме спільні заходи йде мова.

В "Укртранснафті" зазначили, що компанія має товарні надлишки нафти, які фактично виступають резервом, необхідним для збереження стабільності на українському ринку.

За даними компанії, частка скрапленого газу та дизельного пального з Росії та Білорусі на українському ринку становить 70-80%, бензину - 50%.

21 квітня у Білорусі повідомляли, що нафта, яку туди постачає Росія, має високий вміст хлорорганічних сполук, які можуть пошкодити обладнання НПЗ.

22 квітня Білорусь обмежила експорт нафтопродуктів до інших країн. Частка білоруського палива на українському ринку складає близько 33%.

23 квітня стало відомо, що російська низькоякісна нафта надійшла до Польщі та України.

Раніше стало відомо, що Україна посилила контроль за якістю нафти у своїх нафтопроводах через неякісну російську нафту, що постачається до Білорусі. У Білорусі заявили, що планують знайти альтернативу російській нафті та імпортувати нафту з чорноморських та балтійських портів.

В українському уряді заявили, що намагаються вирішити ситуацію з ймовірним дефіцитом пального з мінімальними втратами.

Згодом стало відомо, що Польща та Німеччина відмовилися від низькоякісної російської нафти, яку купують через нафтопровід "Дружба".

25 квітня Білорусь частково відновила постачання нафтопродуктів до України.