Президент записав відео англійською для інвесторів, - ВІДЕО
"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - йдеться в дописі під відео президента, повідомляє "Українська правда".
"Я запрошую Вас, інвестори з усіх куточків світу, приєднатися до цієї можливості (стати інвестором в Україні – ред.) та отримати неймовірне повернення своїх інвестицій", - каже Зеленський.
За його словами, успіх іноземних інвесторів в Україні, це і успіх України.
"Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", - запевнив Заленський.
Також президент звернувся до українців, які живуть за кордоном і закликав їх ділитися його відео: "щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну".
Нагадаємо, напередодні київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським був поінформований про намір "призначити свою людину" на його крісло.
Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".
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