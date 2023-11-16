На одному з енергоблоків ЗАЕС стався витік реагента

Через дії росіян на енергоблоці №5 Запорізької АЕС стався витік реагентів із першого контура в другий, але росіяни не переводять його у "холодний" стан.

Про це Енергоатом написав в Telegram-каналі.

"Через злочинні дії рашистів на енергоблоці №5 Запорізької АЕС продовжується виток реагентів з першого контура в другий Внаслідок переведення – в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома – 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у "гарячий"стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції", - йдеться в дописі.

Такі дії можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, а це безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

В держпідприємстві додали, що дії росіян вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації атомної станції.

Це може спричинити постійну деградацію обладнання, що у результаті будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації, вважають спеціалісти Енергоатому.

"Дії рашистів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до «гарячого» стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в «холодний зупин», є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕ", - заявив президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Нагадаємо, що через порушення ліцензійних умов окупантами на ЗАЕС сталася вже низка аварійних ситуацій. Остання, 14 листопада цього року, коли через некомпетентність російських загарбників і працівників держкорпорації росії "Росатом" стався частковий блекаут. Тоді вув знеструмлений 6-ий енергоблок ЗАЕС, відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки. В такому режимі блок перебував 90 хвилин.

Крім того, на початку жовтня окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок із стану “холодного зупину”, що могло призвести до радіаційної аварії.