На околиці Чернівців знайшли валізу з тілом дитини

У Чернівцях перехожі виявили валізу, в якій було тіло хлопчика.

"27 червня о 21:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили валізу з тілом мертвої дитини. За вказаною адресою одразу виїхали керівництво ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативні групи ГУНП і Садгірського відділення поліції, кінологічна та криміналістична служби. На місці події поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика віком приблизно до трьох років", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного хлопчика Захара Черевка.