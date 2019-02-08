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На окрузі Балоги члени ДВК роздавали бюлетені не тим виборцям, – прокуратура

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.158-1 КК України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб
П’ятьох членів дільничної виборчої комісії на Закарпатті підозрюють у наданні виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати.
На окрузі Балоги члени ДВК роздавали бюлетені не тим виборцям, – прокуратура Фото: з вільних джерел

Вказується, що слідчі нацполіції і детективи поліції Закарпаття повідомили про підозру п’яти членам дільничної виборчої комісії у с. Суха, Іршавського району, повідомляє "Українська правда".

"У рамках досудового розслідування наразі встановлено, що  підозрювані, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 69 з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати", - сказано у повідомленні.

Загалом, таким чином було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної ради України перебували за кордоном.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.158-1 КК України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що у 69-му одномандатному виборчому окрузі з центром у Мукачеві скасували повторний перерахунок голосів.

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