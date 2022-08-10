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На окупованій Херсонщині лікарні переповнені пораненими росіянами - Генштаб

Противник продовжує зазнавати втрат
На окупованій Херсонщині лікарні переповнені пораненими росіянами - Генштаб Фото з вільного доступу
На окупованій території Херсонської області лікарні не можуть впоратися з потоком поранених російських військових.
 
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
 
"Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів. Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал", - йдеться у зведенні військового відомства.
 
Генштаб повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
 
Протягом поточної доби окупанти завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
Вогневого ураження зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У Білорусі до 15 жовтня продовжено заходи з перевірки військ. Також вчергове продовжили закриття повітряного простору у південних областях цієї країни.
 
На інших напрямках противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:
 
на Сіверському напрямку – Сеньківка, Блешня і Миколаївка Чернігівської області, а також Бачівськ, Старикове, Кіндратівка та Біловоди Сумської області;
на Слобожанському напрямку – Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна;
на Краматорському напрямку – Терни, Новоєгорівка, Макіївка, Ямполівка, Дронівка, Серебрянка, Білогорівка, Веселе та Григорівка;
на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк;
на Авдіївському напрямку – Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Темирівка, Зелене Поле, Времівка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Ольгівське, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.
На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад сорока населених пунктів. Зокрема, для атаки на інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області ворог знову задіяв іранські безпілотники-камікадзе.
За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.
 
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА "Орлан".
 
Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів.
 
 
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08 10 2022 20:36
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