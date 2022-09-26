НОВИНИНайбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямкахПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку війни ЗСУ ліквідувало 57 200 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 57 200 військовослужбовців.
Про повідомляє РБК-Україна Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росії на 26 вересня 2022 року орієнтовно склали:
особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;
танків - 2290 (+15);
бойових броньованих машин - 4857 (+25);
артилерійських систем - 1369 (+1);
РСЗВ - 330 (+2);
кошти ППО - 172 (+1);
літаків - 260 (+1);
вертольотів - 224 (+4);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 970 (+4);
крилаті ракети - 241 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10);
спеціальної техніки - 131 (+1).
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили майже 400 населених пунктів.
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26 09 2022 10:24 МЕДІА
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