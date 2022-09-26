З початку війни ЗСУ ліквідувало 57 200 окупантів – Генштаб Ольга

Матарикіна

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 57 200 військовослужбовців. Про повідомляє РБК-Україна Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати росії на 26 вересня 2022 року орієнтовно склали: особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано; танків - 2290 (+15); бойових броньованих машин - 4857 (+25); артилерійських систем - 1369 (+1); РСЗВ - 330 (+2); кошти ППО - 172 (+1); літаків - 260 (+1); вертольотів - 224 (+4); безпілотників оперативно-тактичного рівня - 970 (+4); крилаті ракети - 241 (+0); кораблі/катери - 15 (+0); автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10); спеціальної техніки - 131 (+1). Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили майже 400 населених пунктів

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