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З початку війни ЗСУ ліквідувало 57 200 окупантів – Генштаб

Ольга
Матарикіна
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках
З початку війни ЗСУ ліквідувало 57 200 окупантів – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 57 200 військовослужбовців.
 
Про повідомляє РБК-Україна Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
 
Загальні бойові втрати росії на 26 вересня 2022 року орієнтовно склали:
 
особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;
 
танків - 2290 (+15);
 
бойових броньованих машин - 4857 (+25);
 
артилерійських систем - 1369 (+1);
 
РСЗВ - 330 (+2);
 
кошти ППО - 172 (+1);
 
літаків - 260 (+1);
 
вертольотів - 224 (+4);
 
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 970 (+4);
 
крилаті ракети - 241 (+0);
 
кораблі/катери - 15 (+0);
 
автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10);
 
спеціальної техніки - 131 (+1).
 
 
 
 
 
 
 
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26 09 2022 10:24
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