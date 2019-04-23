На окупованій території унаслідок обстрілу бойовиків поранено 11-річну дівчинку, - штаб
"20 квітня молода жінка 30 років розповіла членам патруля СММ, що 14 квітня, приблизно о 19:30, вона почула гучний вибух біля свого будинку № 9 на вулиці Лізи Чайкіної в н. п. Золоте-5 (Михайлівка), що на непідконтрольній урядові України території, після чого вона вбігла до будинку де у вітальні й забрала свою поранену 11-річну доньку в безпечне місце, з вуха якої - текла кров", - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Крім того, мати дівчинки сказала, що вона особисто викликала швидку допомогу, яка доправила її поранену дитину до лікарні окупований Первомайськ.
Жінка також розповіла, що 15 квітня її доньку доправили до лікарні в окупованому Луганську, де є необхідне обладнання для проведення обстеження.
В свою чергу 15 квітня головний лікар Первомайської лікарні підтвердив інформацію про те, що 14 квітня до них з пораненням вуха доправили 11-річну дівчинку з Золотого-5.
Нагадаємо, що від ворожих обстрілів на Донбасі загинув учасник операції Об'єднаних сил, ще один український військовий отримав поранення.
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