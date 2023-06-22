На окупованій Запорізькій АЕС є міни – МАГАТЕ

Під час візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС не було помічено мін, проте Агентство знає, що міни раніше встановлювалися як за периметром станції, так і на певних місцях всередині.

Про це йдеться в розміщеному МАГАТЕ прес-релізі.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення про встановлення мін поблизу водойми-охолоджувача. Під час візиту генерального директора на станції не було виявлено мін, у тому числі біля ставка-охолоджувача. Однак МАГАТЕ відомо про випадки встановлення мін раніше за периметром станції, про що Агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях всередині – які, як пояснили співробітники служби безпеки станції, призначалися для оборонних цілей", - написано на сайті.

Генеральный директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розміщення будь-яких вибухових пристроїв на атомній електростанції не відповідає стандартам безпеки.

"Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", - додав гендиректор.