Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Олімпіаду всупереч правилам пустили росіян, які підтримували агресію рф – Politico

27 липня 2024, 17:55
На Олімпіаду всупереч правилам пустили росіян, які підтримували агресію рф – Politico
Фото: apnews.com
у самій росії їх теж записали в зрадники за те, що вони погодилися виступати під нейтральним прапором.
Трійця російських спортсменів, які публічно підтримували агресію рф в Україні, мають намір взяти участь у Олімпійських іграх у Парижі, попри правила, які вимагають нейтралітету.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволяють російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях лише в тому випадку, якщо вони активно не підтримують війну або не працюють на збройні сили чи органи національної безпеки своєї країни.
 
Однак тенісистки Олена Весніна та Діана Шнайдер, а також велогонщиця Альона Іванченко, яким дозволили взяти участь у змаганнях у Парижі, ставили лайки або репостили публікації, які рекламували повномасштабне вторгнення росії в Україну.
 
Українці також виступають проти участі в Олімпіаді батутистки Анжели Бладцевої через відео в соціальних мережах, на яких вона змагається перед проросійською символікою війни. Крім того, головний російський тенісист Шаміль Тарпіщев, який активно підтримував мобілізацію спортсменів країни для боротьби проти України, має намір відвідати Ігри.
 
Розслідування, проведене нідерландським проектом Global Rights Compliance, показало, що 33 із 57 російських і білоруських спортсменів, які яким дозволили участь в Олімпіаді, насправді підтримували війну в Україні.
При цьому кілька російських борців і дзюдоїстів, які підтримували війну в соціальних мережах, а потім отримали дозвіл на участь в іграх, згодом відмовилися від участі в них. Один з веслувальників заявив російському телеканалу "Матч", що кремль компенсує спортсменам неучасть в Олімпіаді.

 

війна в УкраїніОлімпіада 2024росія окупанти

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється