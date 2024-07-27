На Олімпіаду всупереч правилам пустили росіян, які підтримували агресію рф – Politico

у самій росії їх теж записали в зрадники за те, що вони погодилися виступати під нейтральним прапором.

Трійця російських спортсменів, які публічно підтримували агресію рф в Україні, мають намір взяти участь у Олімпійських іграх у Парижі, попри правила, які вимагають нейтралітету.

Правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволяють російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях лише в тому випадку, якщо вони активно не підтримують війну або не працюють на збройні сили чи органи національної безпеки своєї країни.

Однак тенісистки Олена Весніна та Діана Шнайдер, а також велогонщиця Альона Іванченко, яким дозволили взяти участь у змаганнях у Парижі, ставили лайки або репостили публікації, які рекламували повномасштабне вторгнення росії в Україну.