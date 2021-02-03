На озброєння ЗСУ прийняли великокаліберну гвинтівку "Алігатор"

На озброєння Збройних сил України прийняли багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform

“Наприкінці минулого року за результатами державних випробувань на озброєння вітчизняного війська прийнято багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator ("Алігатор"). Всі деталі гвинтівки виготовлені українськими зброярами”, - йдеться у повідомленні.

Головне завдання великокаліберного "Алігатора" - знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої. 14,5х114 - це надпотужний калібр, початкова швидкість кулі становить 980 м/с, ефективна дальність пострілу - до 2000 м, а максимальна дальність польоту кулі - до 7000 м. На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

За загальної довжини зброї 2000 мм довжина ствола гвинтівки становить 1200 мм. Загальна маса гвинтівки без магазину з патронами становить 22,5 кг.

Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

Міністерство оборони України цього року профінансує створення вітчизняного оперативно-тактичного комплексу "Сапсан".

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