На парковці в Німеччині виявили восьмиметровий тунель, що веде до банку

Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля

У німецькому містечку Шпенге, що в Північному Рейні-Вестфалії, зловмисники викопали тунель, щоб, як підозрюють у місцевому банку, здійснити спробу пограбування.

Про це пише німецьке видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Втім, їхні наміри не були втілені. У п’ятницю на парковці поруч з банком почала просідати плитка. Спершу вважалось, що це відбувається внаслідок пошкодження від води. В понеділок будівельники почали ремонтні роботи на місці і виявили тунель завдовжки близько восьми метрів та завширшки один метр.

"Зазвичай схоже можна побачити по телевізору. Це божевілля", - прокоментував співробітник Volksbank знахідку. У фінустанові припускають, що злочинці могли планувати пограбування на 23 травня – неділю, вихідний день, що припадає на свято Трійці.

За даними місцевих ЗМІ, тунель почали викопувати у трансформаторній підстанції. Поки що про грабіжників немає жодних даних.