У Польщі знайшли тунель, який може вести до Бурштинової кімнати

"Після розкопувань у місці, визначеному георадаром, ми і справді знайшли вхід у тунель, який майже однозначно не відкривався з часів війни"

Польські дослідники виявили в місці розташування колишнього штабу сухопутних військ Вермахту замаскований вхід у тунель, який може вести до легендарної Бурштинової кімнати.

"Ми сміливо можемо говорити про прорив у пошуках. Завдяки застосуванню професійного георадара нам вдалося встановити місце підземного тунелю. Після розкопувань у місці, визначеному георадаром, ми і справді знайшли вхід у тунель, який майже однозначно не відкривався з часів війни", - заявив Бартломей Плебаньчик - працівник музею Другої світової війни у населеному пункті Мамерки, повідомляє RMF.FM.



Фото: rmf24.pl

Як зазначається, поки що не вдається встановити глибину тунелю, але усе вказує на те, що вхід до нього був спеціально замаскований грубою товщиною землі. За словами Плебаньчика, аби потрапити в тунель, потрібно спиляти велике дерево, яке виросло на місці бетонної плити розмірами 1,5 на 1,5 метри і вагою 100 кг, яка закриває вхід в тунель. Відтак, спочатку треба буде зрізати дерево, а потім підняти 100-кілограмову плиту.

Цей замаскований вхід в тунель розташований неподалік місця, де в 2016-2017 році вже велися активні пошуки Бурштинової кімнати. Однак тоді нічого не було знайдено.

Підкреслюється, що навіть якщо на місці не буде знайдено Бурштинову кімнату, то усе ж під землею буде знайдено цінні історичні документи та експонати, можливо, предмети побуту, які належали генералам та офіцерам Вермахту.



Фото: rmf24.pl

Представник музею у Мамерках висловив припущення, що після узгодження усіх юридичних процедур вхід у тунель буде відкрито наприкінці червня.

Спеціально з метою зйомок моменту відкриття тунелю до Польщі вирушає знімальна група американського телеканалу History Channel, а також численні польські ЗМІ.

Як відомо, у Мамерках в лісі на території близько 200 га в 1940-1944 роках було збудовано 250 військових об’єктів, зокрема 30 залізобетонних укриттів, які збереглися до наших днів. Німці, які залишили Мамерки в січні 1945 року, не встигли підірвати збудовану інфраструктуру. Там дислокувалися одночасно 40 німецьких генералів і до 1,5 тис. офіцерів і солдат Вермахту.

Бурштинова кімната - знаменитий шедевр мистецтва, що безслідно зник під час Другої світової війни та не знайдений й донині. Кімнату було створено німецькими та датськими майстрами для прусського короля Фрідріха І, а згодом подаровано Петру І. Вона вважалася перлиною літньої резиденції російських імператорів у Царському селі.

В останні роки пошуки Бурштинової кімнати активізувалися, а дослідники говорили про її виявлення у різних місцях, зокрема в Німеччині та Польщі. Однак, згодом ця інформація не підтверджувалася.

Нагадаємо, що науковці виявили і описали раніше невідому двопарноногу багатоніжку. Її останки добре збереглися у шматку бурштину з М'янми і мають вік близько 99 мільйонів років.