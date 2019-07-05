У бурштині з М'янми знайшли багатоніжку віком 99 млн років
Шматок бурштину, у якому знайшли комаху, входить до приватної колекції, яка належить Патріку Мюллеру і включає 400 бурштинових каменів: всі вони були надані вченим для досліджень. Про це повідомляє "Громадське".
Як з'ясували науковці, комаха відноситься до загону Callipodida і є найстарішою у цьому загоні: її вік оцінюється у 99 мільйонів років.
Burmanopetalum inexpectatum має досить незвичну морфологію, відзначають вчені. Зокрема її фасеточні очі містять всього 5 омматідій, при цьому більшість багатоніжок Callipodida мають щонайменше 30 омматідій.
Як результат, професор Павло Стоїв з Національного музею природознавства у Болгарії разом зі своїми колегами з Німеччини, змушені були переглянути поточну класифікацію багатоніжок і запровадити новий підряд.
Видання називає цю багатоніжку "карликом під ногами динозаврів", оскільки її існування припадає на крейдяний період - останній період мезозойської ери.
Нагадаємо, що у січні 2019 в Індонезії вперше за 38 років побачили бджолу Megachile pluto, так звану гігантську бджолу Воллеса. Це найбільша бджола у світі.
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