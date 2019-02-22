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В Індонезії вперше за 38 років побачили гігантську бджолу Воллеса

Її довжина сягає великого пальця дорослої людини
У січні 2019 в Індонезії вперше за 38 років побачили бджолу Megachile pluto, так звану гігантську бджолу Воллеса. Це найбільша бджола у світі.
В Індонезії вперше за 38 років побачили гігантську бджолу Воллеса Фото: CLAY BOLT

Дослідники поїхали тим же маршрутом, на якому бджолу в 1858 році виявив британський вчений Альфред Воллес. Він писав про неї як про "велику, схожу на осу чорну комаху з щелепами як у жука-оленя", зазначає BBC.

Тоді знайшли 6 гнізд комах. Утім їхня кількість поступово зменшувалася, й вид починали вважати вимерлим.

Цьогорічна група дослідників хотіла знайти бджолу та сфотографувати її - і їм це вдалося. Учасник експедиції Клей Болт назвав комаху "летючим бульдогом", в існуванні якого вони взагалі не були впевнені.

"Побачити в реальному житті, наскільки велика і красива ця особина, почути низьке дзижчання її крил, коли вона пролетіла над моєю головою - це було просто неймовірно", - сказав він.

Ентомолог Принстонського університету Ілай Вайман, який також брав участь в експедиції, зазначив, що виявлення цієї бджоли збільшить інтерес до цього виду й, можливо, його вдасться врятувати від вимирання.

Середній розмах крил такої бджоли - 6 сантиметрів. У самок великі щелепи, які дозволяють їм збирати матеріал для гнізд (комаха живе всередині термітників, що знаходяться у стовбурах дерев). Найбільшими бджолами світу вважають лише самки цього виду.

Також, на островах у Тихому океані знайшли вид черепах, який вважали вимерлим понад 100 років.

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22 02 2019 15:24
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