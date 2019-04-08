На під'їзді до порту Чорноморськ провалилася дорога
"У Службі автомобільних доріг Одеської області повідомили про часткове підмивання грунту і утворення провалів на 51 км траси Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/, під'їзд до порту Чорноморськ. Через НП з 14:00 на цій ділянці дороги введено тимчасове обмеження руху усіх транспортних засобів", - повідомляє "Думская" з посиланням на Службу автомобільних доріг Одеської області.
ЗМІ звертає увагу, що для гарантування безпечних і безперервних умов пересування учасників дорожнього руху та проведення аварійно-відновлювальних робіт Службою автомобільних доріг в Одеській області на даній ділянці автодороги вводиться тимчасове обмеження руху з об'їздом автотранспорту ділянкою автомобільної дороги Н33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжейка - /М-27/.
Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що можуть залучити у ремонт та будівництво доріг $2 млрд.
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