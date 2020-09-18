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На підпільному виробництві цигарок у Польщі затримали 12 українців

Поліція Познані припинила діяльність нелегальної сигаретної фабрики, яка виробляла продукцію з листопада 2019 року
У Польщі на підпільному виробництві сигарет затримали 12 громадян України. До них застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на три місяці.
На підпільному виробництві цигарок у Польщі затримали 12 українців Фото: затримання українців у Польщі (cbsp.policja.pl)

Про це йдеться в повідомленні Центрального слідчого бюро поліції Польщі, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що поліція Познані припинила діяльність нелегальної сигаретної фабрики, яка виробляла продукцію з листопада 2019 року. На фабриці була налагоджена повна лінія виробництва сигарет марки відомого світового бренду. Він працювала на приватній території в підсобному приміщенні, в будинку поруч проживали іноземні працівники.

Поліція провела обшуки на десятку об'єктів, затримано 16 осіб, в тому числі 12 громадян України. Також вилучили близько 1 млн злотих. Збиток державі через несплату акцизу оцінюється в більш ніж в 6,5 млн злотих. Слідство вважає, що сигарети вивозили контрабандою за межі Польщі.

Затриманим висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі і здійсненні фінансових злочинів. Районний суд Познані заарештував їх на три місяці.

Фото: затримання українців у Польщі (cbsp.policja.pl)

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

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18 09 2020 14:20
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