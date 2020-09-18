На підпільному виробництві цигарок у Польщі затримали 12 українців
Про це йдеться в повідомленні Центрального слідчого бюро поліції Польщі, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що поліція Познані припинила діяльність нелегальної сигаретної фабрики, яка виробляла продукцію з листопада 2019 року. На фабриці була налагоджена повна лінія виробництва сигарет марки відомого світового бренду. Він працювала на приватній території в підсобному приміщенні, в будинку поруч проживали іноземні працівники.
Поліція провела обшуки на десятку об'єктів, затримано 16 осіб, в тому числі 12 громадян України. Також вилучили близько 1 млн злотих. Збиток державі через несплату акцизу оцінюється в більш ніж в 6,5 млн злотих. Слідство вважає, що сигарети вивозили контрабандою за межі Польщі.
Затриманим висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі і здійсненні фінансових злочинів. Районний суд Познані заарештував їх на три місяці.
Фото: затримання українців у Польщі (cbsp.policja.pl)
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.
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