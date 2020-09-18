Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Кабмін опублікував постанову про створення Нацоператора на ринку тютюнових виробів

"Тютюновий оператор буде створений для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом"
Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.
Кабмін опублікував постанову про створення Нацоператора на ринку тютюнових виробів Фото: segodnya.ua

Про це йдеться на сайті уряду, передає РБК - Україна.

Як раніше зазначала заступник міністра економіки Світлани Панаіотіді, зазначений пілотний проект буде реалізовано в термін до кінця 2021 року.

"Тютюновий оператор буде створений для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом", - повідомила вона.

Крім цього, в міністерстві зазначають, що постанова КМУ дозволить закласти фундамент для реалізації проекту державно-приватного партнерства.

Головна мета - залучення інвестицій, а також запровадження системи відстеження руху тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

На думку експерта з економічних питань Кирила Сазонова, впровадження на ринку Національного оператора підакцизних товарів принесе в бюджет понад 15 млрд грн.

Додаткові кошти надійдуть шляхом виведення з тіні частини роздрібного акцизу, ПДВ і знищення ринку нелегальної торгівлі сигаретами.

"Єдиними противниками такого підходу можуть виступати лише ті сили, роздрібні і оптові торговці сигарет, які зацікавлені в мінімізації своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків. Від цього держава втрачає мільярди гривень щорічно", - вважає експерт.

Нагадаємо, що 83,7% доходів у структурі доходів місцевих бюджетів - це той ресурс, який фактично залежить від рішень органів державної влади. Тому місцеві громади насамперед зацікавлені в зростанні частки власних доходів. Роздрібний акциз для них - один із таких джерел сьогодні. Зміни стосуються перенесення зобов'язання сплати роздрібного акцизу з продажу цигарок з роздрібного на оптового торговця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 09 2020 09:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.