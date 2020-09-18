Кабмін опублікував постанову про створення Нацоператора на ринку тютюнових виробів

"Тютюновий оператор буде створений для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом"

Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Про це йдеться на сайті уряду, передає РБК - Україна.

Як раніше зазначала заступник міністра економіки Світлани Панаіотіді, зазначений пілотний проект буде реалізовано в термін до кінця 2021 року.

"Тютюновий оператор буде створений для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом", - повідомила вона.

Крім цього, в міністерстві зазначають, що постанова КМУ дозволить закласти фундамент для реалізації проекту державно-приватного партнерства.

Головна мета - залучення інвестицій, а також запровадження системи відстеження руху тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

На думку експерта з економічних питань Кирила Сазонова, впровадження на ринку Національного оператора підакцизних товарів принесе в бюджет понад 15 млрд грн.

Додаткові кошти надійдуть шляхом виведення з тіні частини роздрібного акцизу, ПДВ і знищення ринку нелегальної торгівлі сигаретами.

"Єдиними противниками такого підходу можуть виступати лише ті сили, роздрібні і оптові торговці сигарет, які зацікавлені в мінімізації своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків. Від цього держава втрачає мільярди гривень щорічно", - вважає експерт.

Нагадаємо, що 83,7% доходів у структурі доходів місцевих бюджетів - це той ресурс, який фактично залежить від рішень органів державної влади. Тому місцеві громади насамперед зацікавлені в зростанні частки власних доходів. Роздрібний акциз для них - один із таких джерел сьогодні. Зміни стосуються перенесення зобов'язання сплати роздрібного акцизу з продажу цигарок з роздрібного на оптового торговця.