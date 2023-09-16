На південь від Бахмута для армії рф погіршилася ситуація – ISW

ЗСУ звільнили Андріївку і продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і на заході Запорізької області, а для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Про це пише Інститут вивчення війни в звіті.

"Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки", - пише ISW.

Днями 3 окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду після їх оточили.

В генштабі заявили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на заході Запорізької області і завдають значних втрат російській живій силі і техніці поруч Вербового.

"Підрозділи 72-ї бригади раніше зазнали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували. Українська 3 десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої", - йдеться в звіті.

Війська рф визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для них погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.