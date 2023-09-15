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російські війська в Криму мають проблеми з ППО – ISW

15 вересня 2023, 08:39
російські війська в Криму мають проблеми з ППО – ISW
ЗСУ завдали удару по російській системі ППО біля окупованої Євпаторії, що в Криму, і це дає змогу припустити, що в окупованому Криму у росіян - систематичні збої в роботі ППО.

Про це пише ISW в щоденному звіті. 

"На кадрах геолокації, яку опубліковали, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму в цьому районі", пишуть аналітики Інституту. 

Там додають, що додаткові кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії та що вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400. 

Удар свідчить про те, що російські війська були не готові до перехоплення ракет за допомогою цієї системи або не змогли цього зробити.

Днями ISW писало, що в росії говорять про можливу нову хвилю мобілізації.
РосіяКримППОISW

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