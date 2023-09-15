російські війська в Криму мають проблеми з ППО – ISW

ЗСУ завдали удару по російській системі ППО біля окупованої Євпаторії, що в Криму, і це дає змогу припустити, що в окупованому Криму у росіян - систематичні збої в роботі ППО.

Про це пише ISW в щоденному звіті.

"На кадрах геолокації, яку опубліковали, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму в цьому районі", пишуть аналітики Інституту.

Там додають, що додаткові кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії та що вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400.

Удар свідчить про те, що російські війська були не готові до перехоплення ракет за допомогою цієї системи або не змогли цього зробити.