У росії говорять про можливу нову хвилю мобілізації, але все залежить від путіна – ISW

Як наголошують аналітики, ці плани не є новими і не свідчать про те, що путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації.

У росії деякі чиновники серйозно готуються до другої хвилі мобілізації напередодні осіннього призову, який розпочнеться 1 жовтня.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на дані телеграм-каналів, що мають стосунок до російських сил безпеки.

За цими повідомленнями, деякі російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на контрактну службу за допомогою примусових заходів.

Як наголошують аналітики, ці плани не є новими і не свідчать про те, що президент росії путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом.

"Раніше ISW спостерігав за активізацією дискусій щодо підготовки до мобілізації в запас і спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року. Окремі російські посадовці також пропонували радикальніші мобілізаційні заходи, які не були реалізовані", – наголошують аналітики.

Будь-яка нова хвиля мобілізації резерву у росії залежить від путіна, зауважили в ISW.