CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу зранку на півдні Бельгії випав сніг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Південь Бельгії засипало снігом, - ФОТО
Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни. Подекуди сніг не танув, утворивши покрив до 7 сантиметрів
Повернення зими у травні зафіксували численні інтернет-користувачі, які щедро ділилися фотографіями засніжених пейзажів у соцмережах, повідомляє RTBF.
Незвичні для травня опади додали роботи пожежникам і рятувальників, яким довелося втручатися частіше ніж звичайно – деякі дерева не витримали налипання снігу.
У другій половині дня бельгійські синоптики прогнозують поліпшення погодних умов.
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05 05 2019 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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