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Південь Бельгії засипало снігом, - ФОТО

Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни. Подекуди сніг не танув, утворивши покрив до 7 сантиметрів
У суботу зранку на півдні Бельгії випав сніг.
Південь Бельгії засипало снігом, - ФОТО

Повернення зими у травні зафіксували численні інтернет-користувачі, які щедро ділилися фотографіями засніжених пейзажів у соцмережах, повідомляє RTBF.

Незвичні для травня опади додали роботи пожежникам і рятувальників, яким довелося втручатися частіше ніж звичайно – деякі дерева не витримали налипання снігу.

У другій половині дня бельгійські синоптики прогнозують поліпшення погодних умов.

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05 05 2019 13:25
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