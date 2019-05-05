Південь Бельгії засипало снігом, - ФОТО Дощ з мокрим снігом почав падати зранку в районі бельгійської частини масиву Арденни. Подекуди сніг не танув, утворивши покрив до 7 сантиметрів

У суботу зранку на півдні Бельгії випав сніг.

Повернення зими у травні зафіксували численні інтернет-користувачі, які щедро ділилися фотографіями засніжених пейзажів у соцмережах, повідомляє RTBF. Незвичні для травня опади додали роботи пожежникам і рятувальників, яким довелося втручатися частіше ніж звичайно – деякі дерева не витримали налипання снігу. У другій половині дня бельгійські синоптики прогнозують поліпшення погодних умов. Читайте також: Негода на Тернопільщині: вулиці вкрились снігом і градом

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