Негода на Тернопільщині: вулиці вкрились снігом і градом, - ФОТО ВІДЕО

Ускладнення погоди супроводжувалось грозою, поривами вітру та опадами у вигляді дощу та граду

В результаті негоди, яка пройшла Тернопільською областю, виявилися підтопленими 34 домогосподарства.

"Ускладнення погоди супроводжувався грозою, поривами вітру та опадами у вигляді дощу і граду", - повідомляє ДСНС в Тернопільській області на своїй сторінці у Facebook.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені працівники Служби порятунку "101".

Станом на 21:00 в області зазнали підтоплення 34 домогосподарства. Зокрема, в Бережанському районі підтоплені 13 домогосподарств (с. Саранчуки - 2, з. Шибалин - 11).

Крім цього, в селах Літятин, Надрічне, Куропатники і Саранчуки підтоплені приватні присадибні ділянки; у Козівському районі - підтоплено 18 домогосподарств (смт. Козова - 1, с. Щепанов - 15 с. Бышки - 1, с. Конюхи - 1).

У цих населених пунктах також підтоплено приватні присадибні ділянки. 3 домогосподарства підтоплені в м. Підгайці. Крім цього, підтоплені приватні присадибні ділянки в с. Старе Місто.

28 квітня рятувальники здійснили порізку і прибирання повалених дерев. Зокрема, на автошляху між смт. Козова і с. Дибще Козівського району працівники ДСНС здійснили розчищення проїжджої частини дороги від 4-х повалених внаслідок сильних поривів вітру дерев.

Крім того, рятувальники в с. Старе Місто Підгаєцького району здійснили буксирування на проїжджу частину дороги легкового автомобіля з пасажирами (2 з яких - діти), який застряг на грунтовій дорозі, поблизу місцевого кладовища.

А в Тернополі по вул. Татарській працівники ДСНС з підтопленого автомобіля евакуювали 4 пасажирів, 2 з яких - діти.