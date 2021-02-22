На півдні Франції запровадять локдаун вихідного дня

Ідея локдауну на вихідні була висловлена мером Ніцци Крістіаном Естрозі, щоб перешкодити напливу туристів

Щоб зупинити поширення Covid-19 влада французького департаменту Приморські Альпи вирішила запровадити локдаун вихідного дня протягом двох найближчих вікендів.

Локдаун у цьому приморському департаменті діятиме з 18.00 п’ятниці до ранку понеділка. Локдаун вихідного дня запроваджується у Франції вперше, повідомляє "Європейська правда".

Контроль в аеропортах Приморських Альп та на кордоні з Італією буде посилений, також попередив префект. Протягом 15 днів у департаменті також будуть закриті підприємства площею понад 5000 м2, крім аптек та продовольчих магазинів.

Рівень захворюваності особливо високий у місті Ніцца – 700 випадків на 100 тисяч населення. Це більш ніж утричі перевищує середній показник по країні (190), тоді як близько 10% тестів є позитивними (проти 6% для Франції в цілому).

Ідея локдауну на вихідні була висловлена мером Ніцци Крістіаном Естрозі, щоб перешкодити напливу туристів.

На національному рівні тенденція також не є хорошою, визнав представник уряду Габріель Аттал. У неділю було зафіксовано понад 22 000 нових випадків зараження, стільки ж у суботу.

Сонячні вихідні викликали побоювання щодо погіршення справ з дотриманням обмежень. Міністерство внутрішніх справ повідомило у неділю про майже 4600 протоколів про порушення по всій Франції за недотримання комендантської години.

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