На півдні Туреччини археологи розкопують стародавнє місто

Розкопки та реставраційні роботи проводяться у театрі, святилищі, храмі та частині вежі стародавнього міста

На території селища Узунджабурч у південній турецькій провінції Мерсін проводяться розкопки стародавнього міста епохи еллінізму.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

"Розкопки та реставраційні роботи проводяться у театрі, святилищі, храмі та частині вежі стародавнього міста", - сказав керівник розкопок - викладач кафедри археології університету Мерсіна професор Уміт Айдиноглу.

За його словами, Узунджабурч був адміністративним та релігійним центром регіону в епоху еллінізму. Більшість споруд - під землею, але вони добре збереглися.

Роботи проводить група з 50 археологів. Їх фінансує міністерство культури і туризму.

Елліністичний період, або еллінізм — етап в історії країн Східного Середземномор'я з 323 до 30 року до н. е., який тривав з часу смерті Александра Македонського до завоювання цих територій Римом.

Як повідомлялося, у провінції Йозгат, що в центральній частині Туреччини, археологи знайшли мозаїку віком 3,5 тисячі років.