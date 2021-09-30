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На півдні Туреччини археологи розкопують стародавнє місто

Розкопки та реставраційні роботи проводяться у театрі, святилищі, храмі та частині вежі стародавнього міста
На території селища Узунджабурч у південній турецькій провінції Мерсін проводяться розкопки стародавнього міста епохи еллінізму.
На півдні Туреччини археологи розкопують стародавнє місто Фото: www.hurriyetdailynews.com
Про це повідомляє  Hürriyet Daily News.
 
"Розкопки та реставраційні роботи проводяться у театрі, святилищі, храмі та частині вежі стародавнього міста", - сказав керівник розкопок - викладач кафедри археології університету Мерсіна професор Уміт Айдиноглу.
 
За його словами, Узунджабурч був адміністративним та релігійним центром регіону в епоху еллінізму. Більшість споруд - під землею, але вони добре збереглися.
 
Роботи проводить група з 50 археологів. Їх фінансує міністерство культури і туризму.
 
Елліністичний період, або еллінізм — етап в історії країн Східного Середземномор'я з 323 до 30 року до н. е., який тривав з часу смерті Александра Македонського до завоювання цих територій Римом.
 
Як повідомлялося, у провінції Йозгат, що в центральній частині Туреччини, археологи знайшли мозаїку віком 3,5 тисячі років.
 
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30 09 2021 16:59
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