НОВИНИНа території селища Узунджабурч у південній турецькій провінції Мерсін проводяться розкопки стародавнього міста епохи еллінізму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На півдні Туреччини археологи розкопують стародавнє місто
Розкопки та реставраційні роботи проводяться у театрі, святилищі, храмі та частині вежі стародавнього міста
Фото: www.hurriyetdailynews.com
Про це повідомляє Hürriyet Daily News.
"Розкопки та реставраційні роботи проводяться у театрі, святилищі, храмі та частині вежі стародавнього міста", - сказав керівник розкопок - викладач кафедри археології університету Мерсіна професор Уміт Айдиноглу.
За його словами, Узунджабурч був адміністративним та релігійним центром регіону в епоху еллінізму. Більшість споруд - під землею, але вони добре збереглися.
Роботи проводить група з 50 археологів. Їх фінансує міністерство культури і туризму.
Елліністичний період, або еллінізм — етап в історії країн Східного Середземномор'я з 323 до 30 року до н. е., який тривав з часу смерті Александра Македонського до завоювання цих територій Римом.
Як повідомлялося, у провінції Йозгат, що в центральній частині Туреччини, археологи знайшли мозаїку віком 3,5 тисячі років.
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30 09 2021 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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